In che cosa consiste il Patch Cutaneo? La rivoluzione firmata da Fabrizio Labanti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il, frutto dell'intuizione dell'hairstylist designer, segna una pietra miliare nell'ambito dell'hair design italiano. Questo innovativo trattamento, ideato e sviluppato daattraverso il suo marchio Benesserecapelli, rappresenta la prima e unica soluzione di trapianto di capelli non chirurgico nel nostro paese. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore e 18 punti vendita attivi tra l'Italia e la Svizzera,ha dedicato anni di ricerca e sviluppo per creare questa soluzione rivoluzionaria. Iloffre la possibilità di riavere la densità dei capelli in modo naturale e duraturo, senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi. Questo trattamento si distingue per la sua reversibilità e la ...

