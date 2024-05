Importavano sostanze dopanti dalla Cina all’Italia con base a San Marino | tre arresti e altre otto misure per professionisti del fitness

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un vasto traffico ditrae Italia connella Repubblica di San. È questa la scoperta dei Nas che hanno eseguito 11cautelari, disposte dal gip del Tribunale di Rimini. Leapplicate sono nei confronti di persone indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di, anche a effetto stupefacente (in larga parte nandrolone). Non solo. Anche importazione dall’estero didannose per la salute pubblica e autoriciclaggio. Tra gli indagati, 3 in arresto e 8 con obbligo di firma, ci sonodel mondo del– in particolare del body building – e della nutrizione, gestori di ...