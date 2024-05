Il premierato spaventa perché indebolisce il trasformismo Le ragioni di Meloni e non solo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non getta la spugna.non vuole essere “come tutti gli altri”. La premier Giorgiasulla “madre di tutte le riforme”, è intenzionata ad andare avanti sulla strada intrapresa: “Questa riforma non riguarda la sottoscritta o il presidente Sergio Mattarella. Riguarda un altro mondo, un futuro ipotetico. Per questo vale la pena discutere invece di personalizzare sempre tutto”. La premier, intervenendo all’incontro organizzato dalle fondazioni Craxi e De Gasperi ieri pomeriggio a Montecitorio, non risparmia qualche stoccata alle opposizioni benché si dica a più riprese “aperta al dialogo e al confronto nel merito”. “Ci sono questioni sulle quali l’opposizione fine a se stessa non serve a niente – dice-. Questo gioco tattico lo pagano i cittadini e la credibilità delle istituzioni. Noi abbiamo proposto una riforma che ...

ROMA – “Ho sentito dire che non abbiamo argomenti… in verità non solo abbiamo argomenti, ma avevamo proposte. Che abbiamo portato un anno fa la prima volta che il governo ci ha convocato per parlare di riforme istituzionali che, vi informo, è stata ...

Sulla riforma del premierato Giorgia Meloni fa il classico gioco delle tre carte , tutte truccate. La prima carta è la bugia più spudorata, che non diventerà vera a forza di ripeterla. Mi riferisco alla tesi secondo cui la riforma non toccherebbe in ...

Articolo pubblicato giovedì 09 Maggio 2024, 16:04 Giorgia Meloni non è tornata sui suoi passi, ma ha ammesso debolezze e ha promesso stabilità. La riforma del Premierato si farà, anche se “è un rischio per me“, come ha ammesso la stessa premier. ...

