Il Napoli attuale e quello che verrà | parla Dario Canovi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Hato soprattutto del, avvocato e agente, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per la squadra partenopea è stato un campionato deludente non certo solo per colpa della società o degli allenatori che si sono avvicendati. Anche i calciatori non hanno dato ciò che ci si aspettava da loro?”.da rifondare?… “Ilandrà rifondato? La squadra è valida, va completata certamente, molto dipenderà anche dal sostituto di Osimhen, sarà difficile trovare un attaccante di peso come lui, ma gli azzurri ne avranno certamente bisogno. Il Chelsea offre Lukaku come contropartita per arrivare ad Osimhen?” Dove andrà Osimhen? “Le squadre che si possono permettere il nigeriano sono sicuramente tre o quattro club inglesi ed il Psg, di cui avevo ...

Thiago Motta, l'agente: "Conte o Gasperini Non viene nessuno di questi se De Laurentiis non vuole vincere" - Thiago Motta, l'agente: "Conte o Gasperini Non viene nessuno di questi se De Laurentiis non vuole vincere" - dario Canovi, procuratore di Thiago Motta e operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Per il napoli è stato un campionato deludente non certo solo per colpa della società o degli allenatori ...

“Ascarelli. Una storia italiana”, Pirozzi racconta la famiglia di imprenditori che trasformò l’immagine di Napoli - “Ascarelli. Una storia italiana”, Pirozzi racconta la famiglia di imprenditori che trasformò l’immagine di napoli - L'epopea (caduta nell'oblio) di due generazioni di imprenditori ebrei arrivati sotto il Vesuvio dopo l'Unità d'Italia. A loro si deve anche la fondazione dell’A. C. napoli e l’edificazione del primo s ...

Napoli, torna Pint of Science: la scienza incontra tutti al pub - napoli, torna Pint of Science: la scienza incontra tutti al pub - Appuntamento immancabile per gli appassionati di scienza e birra, torna, in 24 città italiane e in oltre 400 in tutto il Mondo, la manifestazione Pint of Science. In Italia, giunte alla ...