Il dono dell’amicizia in poesia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il grande giorno si avvicina: sabato 11 maggio, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, si svolgerà una delle cerimonie di premiazione più attese, quella del Concorso di"Far rima del mio sacco", promosso dall’Istituto comprensivo statale Leonardo da Vinci e rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e a quelli delle classi quinte delle scuole primarie del Comune di Pistoia. Quest’anno il concorso, che tocca sempre momenti di grandissima emozione e di pura, è alla sua XVIII edizione. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno lavorato sul tema: "L’amicizia è un". I concorrenti sono stati invitati a tradurre in versi le diverse esperienze di amicizia nel vissuto personale e collettivo. La giuria è composta da esperti quali Marisa Banci, Lapo Ferri, Ida Maria ...

