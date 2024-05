Il Decamerone di Boccaccio sbarca su Netflix | ecco cosa sappiamo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Decameron debutterà suil prossimo mese di Luglio. La piattaforma streaming per l’occasione ha pubblicato una serie di immagini in anteprima. Fra le interpreti principali Tanya Reynolds di Sex Education e la star di Derry Girls, Saoirse-Monica Jackson. Ambientato nel 1348, anno in cui la Peste Nera dilagava a Firenze, l’autodefinito “dramma d’epoca in stile soap” segue una manciata di nobili che “sono invitati a ritirarsi con i loro servi in ??una grande villa nella campagna italiana ad aspettare che la pestilenza passi con una sontuosa vacanza. Ma man mano che le regole sociali si assottigliano, quello che inizia come un gioco sessuale intriso di vino sulle colline toscane si trasforma in una lotta totale per la sopravvivenza.” La serie in otto parti si ispira all’omonima raccolta di racconti del XIV secolo di Giovannie ...

