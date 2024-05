Il caso Giorgi Tutti cercano Camila | nella sua Calenzano non c’è traccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Firenze), 9 maggio 2024 – Il mistero su dove si trovinon è stato ancora risolto. Sicuramente, però, la tennista non si trova al momento sul territorio dianche se risulterebbe ancora ufficialmente residente nel Comune dove, in passato, è stata più volte segnalata. La villetta non distante dal centro cittadino in cui ancora avrebbe la residenza e dove abitava anche la famiglia infatti risulta vuota e sono in corso una serie di lavori di ripristino dell’immobile. Anche a una occhiata esterna la casa non risulta al momento abitata e l’impressione è che gli inquilini (visto che l’abitazione è in affitto) se ne siano andati da un po’. La cassetta delle lettere è aperta così come alcune finestre ed è evidente che all’interno sono in corso interventi di ripristino. Particolare curioso ...