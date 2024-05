Il ’bis’ ha ridato fiducia a tutto l’ambiente e ora Di Carlo è vicino alla riconferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il campionato è finito da un pezzo, ma Mimmo Dinon ha ancora voglia di staccare la spina. Il tecnico ciociaro ha chiuso la regular season con un poker di vittorie che non sono però bastate per agganciare il treno playoff. Un obiettivo che quando Diè stato richiamato sembrava impensabile, ma al quale verso la fine del torneo in molti avevano fatto un pensierino. E quell’undicesimo posto ha inevitabilmente lasciato un pizzico di rammarico. Il lavoro effettuato da Dinel corso della stagione – sopratdopo il suo ritorno sulla panchina – non è però da buttare. L’hanno capito i tifosi che in maniera spontanea fanno il tifo per la sua conferma, e pure la società che dopo le legittime perplessità iniziali si è resa conto che forse vale la pena ripartire da lui. Era una sensazione che si avvertiva già ...