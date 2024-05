I capelli tornano a crescere dopo che sei stato calvo?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Annosa questione. Il tema della perdita deiè molto sentito fra gli uomini e a dirlo sono i dati: ne soffre complessivamente il 39% della popolazione, secondo un recente studio del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgica Università degli Studi di Napoli Federico II, e la percentuale supera il 50% con l’aumentare dell’età. Se diventare calvi non è il problema numero uno al mondo, è anche vero, però che a volte una testa bold può non piacere, nonostante la quantità di celeb che la sfoggiano senza alcun problema (reference: Dwayne Johnson A.K.A. The Rock, Jason Statham o Jeremy Meeks, tanto per fare qualche esempio). In Italia, infatti, poco meno della metà degli uomini afferma che esistono ancora stigmatizzazioni nei confronti di patologie come la calvizie totale o parziale (nota come alopecia androgenetica) nonostante prima o poi tutti si ritrovano a ...