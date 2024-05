Guida all' acquisto di un Omega Speedmaster

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) In qualsiasi discussione sugli orologi più famosi e desiderati al mondo, non si può fare a meno di menzionare l'. Nato nel 1957, ben cinque anni prima del Rolex Daytona, loha definito il look dei cronografi come li conosciamo oggi. Inoltre, ha avuto il noto privilegio di diventare il primo segnatempo indossato sulla Luna. Dal ruolo di supporto dellonelle missioni Apollo (è stato indossato da Neil Armstrong e Buzz Aldrin sull'Apollo 11, ma è anche accreditato per aver letteralmente salvato le vite dell'equipaggio dell'Apollo 13) al suo moderno spinoff come lo Swatch xMoonswatch, pochi orologi possono competere con loin quanto a significato storico o prestigio culturale. «Quando penso a un cronografo classico e iconico, lo ...