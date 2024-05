Greta non ne può più di Valentina all’Isola dei Famosi | si prevedono scintille

(Di giovedì 9 maggio 2024) La divisione in gruppideicontinua a farsi sentire. Stavolta, però, il clima teso ha iniziato a respirarsi nella squadra capeggiata daZuccarello. In quella di Samuel Peron, invece, si è raggiunto un certo equilibrio, anche perché i naufraghi sono riusciti a mangiare finalmente un piatto di pasta decisamente buono. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Grandi soddisfazioni nella squadra rossa dell’Isola deiDopo svariate polemiche, dovute soprattutto alle difficoltà avute per accendere il fuoco, i membri della squadra rossa, capitanata da Samuel Peron, sono riusciti a godersi dei momenti di relax e di divertimento. Il leader si è cimentato nella costruzione della capanna, aiutato molto da Edoardo Franco, mentre Rosanna Lodi si è dedicata alla preparazione degli strozzapreti. ...

