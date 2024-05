Greenthesis - commessa da Invitalia per la bonifica del lotto Fondiarie a Bagnoli

(Di giovedì 9 maggio 2024), azienda quotata su Euronext Milan e specializzata nella gestione del ciclo dei rifiuti, ha annunciato che il consorzio di cui è leader, con una partecipazione del 66 per cento e che include anche Eni Rewind e Sirai, ha firmato un contratto conper la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dinelall’interno dell’area di Rilevante Interesse Nazionale (Arin) di-Coroglio, Napoli. Il contratto, del valore di 69,7 milioni di euro, prevede la conclusione dei lavori in circa 20 mesi a partire dalla data di consegna ufficiale. Il progetto include l’installazione di una filiera impiantistica per il trattamento in loco, che comprende impianti di desorbimento termico e soil washing. Questi impianti saranno utilizzati per trattare ...

