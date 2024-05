Gravina | Agenzia governativa? C’è intesa sull’obiettivo - non il mezzo | il Covisoc va benissimo!

Un Gabriele Gravina certamente determinato. Gabriele Gravina vs Lorenzo Casini a Radio 24: “Pronti a confronto nel rispetto delle istituzioni e alle persone che vi lavorano”. Ebbene sì, dichiarazioni importanti. “Litigiosità nel calcio italiano? ...

“Il Grande Torino è un vero e proprio monumento nazionale. Coltivarne la memoria e rendergli onore in occasione dell’anniversario della tragedia di Superga alimenta il senso di condivisione su valori quali l’unità e il rispetto, travalicando il ...

AIC, il 15 maggio convegno con Gravina, Marotta e Spalletti: ecco l’argomento - AIC, il 15 maggio convegno con gravina, Marotta e Spalletti: ecco l’argomento - L’iniziativa prosegue il ciclo di approfondimenti culturali sul tema della salute e del benessere fisico e psicologico dell’atleta ...

Al via vertice su Agenzia governo tra Abodi, calcio e basket - Al via vertice su Agenzia governo tra Abodi, calcio e basket - É cominciato poco dopo le 15.30 il vertice negli uffici vicino il Quirinale del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, sull'agenzia governativa che dovrebbe sostituire la Covisoc nel control ...

Nuova Authority del calcio, Gravina ha già incontrato Abodi prima della riunione di oggi pomeriggio - Nuova Authority del calcio, gravina ha già incontrato Abodi prima della riunione di oggi pomeriggio - Incontri separati col governo ci sono già stati e altri - segreti o meno - ce ne saranno. Il calcio resta diviso - su questo non c’è dubbio - nonostante la comune ...