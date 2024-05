Giro d' Italia - lo spagnolo Sanchez Mayo vince in volata la 6° tappa | Pogacar resta in maglia rosa

(Di giovedì 9 maggio 2024) LoPelayo(Movistar Team) ha vinto la sestadeld’, la Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 km. Il corridore ispanico ha battuto in unaa tre il francese Julian Alaphilippe e l’australiano Luke Plapp. Al quarto posto, un pò staccato, è giunto l’no Andrea Piccolo, poco prima del gruppo della, cheTadej. "Sono...

Giro d'Italia, Sanchez vince la sesta tappa. Quarto l'azzurro Piccolo - giro d'Italia, Sanchez vince la sesta tappa. Quarto l'azzurro Piccolo - Nel tratto Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme di 180 km, lo spagnolo della Movistar ha preceduto il francese Alaphilippe e l'australiano Plapp. Pogacar resta maglia rosa ...

Giro d'Italia 2024, Sanchez vince sesta tappa e Pogacar ancora maglia rosa - giro d'Italia 2024, Sanchez vince sesta tappa e Pogacar ancora maglia rosa - La spagnolo Pelayo Sanchez vince oggi la sesta tappa del giro d'Italia 2024, la Viareggio-Rapolano Terme di 180 km. Il 24enne corridore della Movistar si impone in una volata a 3 precedendo il ...

Giro, le strade bianche sorridono a Sanchez, che batte Alaphilippe in volata - giro, le strade bianche sorridono a Sanchez, che batte Alaphilippe in volata - Alaphilippe è il primo a partire sul rettilineo finale ma viene beffato dal giovane spagnolo, che si porta a casa la prima vittoria al giro. Fiorelli trova la fuga giusta Per una volta, l’inizio della ...