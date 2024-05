Giovanna Marini è mia madre - dissi a un regista francese Nei suoi cant - un mondo inascoltato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)è stata un’artista tra le più importanti degli ultimi 60 anni. Un intellettuale tecnicamente preparatissima che per scrivere va ad ascoltare la musica e le parole delle donne e degli uomini che hanno parlato eato e suonato per secoli, ma che le caste dominanti nobili e borghesi hanno sempre schifato. Non ho fatto in tempo a comprare idischi, ho cominciato con le audiocassette e i cd. L’ho incontrata per la prima volta a un’iniziativa politica. Lungo una strada dalle parti di Centocelle, periferia est di Roma. Una lunga giornata cominciata in un cinema con le scuole. C’era pure Marisa Musu, partigiana comunista. Per inquadrare approssimativamente l’anno vado a cercare quando è morta Marisa. Era il 2002. Significa che sono passati più di vent’anni, insomma. Quando mi chiedono quali sono i miei maestri, bo… non lo so. ...