Giannini Spettacolo | la supercar italiana 

(Di giovedì 9 maggio 2024) Raggiunge una velocità massima di 280 km/h e sarà realizzata in soli 200 esemplari: laè in vendita a partire da un prezzo di listino di 133.000 euro

Abbiamo visto dal vivo una citycar da 250 CV. E non è elettrica - Abbiamo visto dal vivo una citycar da 250 CV. E non è elettrica - Con la spettacolo giannini torna anche nelle corse. Si può comprare, ma servono 133mila euro e saranno solo 200 esemplari Tutti i componenti sono omologati. Diciamolo subito, perché questo fa la diffe ...

Cultura, sapori e notti bianche, nasce il festival Giornate di Chiavari - Cultura, sapori e notti bianche, nasce il festival Giornate di Chiavari - CHIAVARI - Quattro giorni dedicati alla cultura in senso ampio: cinema, teatro, musica, mostre, sapori, yoga, notti bianche. Una prima volta per il festival Giornate di Chiavari che debutta dal 30 mag ...

Festa bianconera al Giro. In panchina resta Santini - Festa bianconera al Giro. In panchina resta Santini - Sul palco di piazza della Pace i giocatori sfilano insieme a Cgc e Torrelaghese. Il club zebrato sta già programmando la campagna acquisti per l’Eccellenza.