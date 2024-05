Gallarate - mano incastrata in un macchinario | grave incidente sul lavoro in azienda

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Varese), 9 maggio 2024 –sul, oggi pomeriggio poco dopo le 16.30, nell’Plastpack di via delle Magnolie 7 a. Stando alle prime informazioni, un 55enne sarebbe rimasto incastrato con unain undi produzione. L’uomo è stato trasportato in ospedale ain codice rosso. L’operaio rischia di vedere l’arto compromesso in modo irreversibile. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i funzionari dell’Ats Insubria competenti in materia di infortuni sul. Da ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

