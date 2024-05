Gaeta Sorpreso con un coltello a serramanico - 33enne denunciato a piede libero

(Di giovedì 9 maggio 2024)– I militari della locale Tenenza Carabinieri, durante i consueti controlli del territorio volti a prevenire e reprimere i reati in genere, hanno identificato una persona sospetta sulla Strada Regionale 213 Flacca e dopo aver accertato che l’uomo T. G. cl. 91, originario di Napoli e residente a(LT), era già gravato da precedenti L'articolo Temporeale Quotidiano.

Sorvegliato speciale sorpreso in un locale pubblico - Sorvegliato speciale sorpreso in un locale pubblico - I Carabinieri della Stazione di Itri (LT), nell’ambito delle attività volte invece al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive o di prevenzione personale, verificavano che in un noto lo ...