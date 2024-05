Flashdance - la felpa con la spalla tagliata di Jennifer Beals? L' ho tagliata perché non mi passava la testa

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'iconica immagine della protagonista del film cult anni '80 ha raccontato che quellanasce... da un incidente. Come accade a parecchi film che entrano nell'immaginario popolare, ancheha influenzato il mondo della moda. La celebreindossata danel film con lascoperta è diventato uno dei look più caratteristici negli anni a venire ma pare sia tutto nato da un piccolo problema sul set. Il cult di Adrian Lyne, distribuito al cinema nel 1983, racconta la storia di una giovane aspirante ballerina di nome Alex (), che sogna di diventare un'artista di successo. Tuttavia, la realtà che vive è molto diversa. Ogni giorno è costretta a lavorare come saldatrice in un'azienda metallurgica …

