First Cisl - nel trimestre utili grandi banche a 6 miliardi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ancora undiper leitaliane dopo i buoni risultati del 2023. Secondo un'analisi del sindacatosui conti delle prime cinqueitaliane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper) l'utile netto aggregato è salito a 6(+25,1%) grazie al margine d'interesse (+15%) e alle commissioni nette (+4,9%). La redditività beneficia anche del basso livello del costo del rischio (appena 22 punti base, con l'Npl ratio netto stabile all'1,4% e il peso dei crediti in bonis stage 2 sui crediti alla clientela in contrazione dal 12,3% al 10,8%). Il Roe annualizzato passa dal 12,5% al 14,7%. "Leitaliane sono quelle che hanno beneficiato maggiormente del rialzo dei tassi della Bce. Ciò può ...

