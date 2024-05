Festa bianconera al Giro In panchina resta Santini

(Di giovedì 9 maggio 2024) Grandeanche ieri sera per il Viareggio Calcio neopromosso in Eccellenza che nel contesto dell’evento del "Carovana Party" è salito sul palco allestito in piazza della Pace a Torre del Lago insieme alla Torrelaghese (che si è salvata nel campionato di Prima categoria, con l’allenatore Riccardo Giannini decisivo da subentrato in corsa) e al Cgc (che nell’hockey ha vinto la Serie A2). Musica e spettacolo non sono mancati nella piazza torrelaghese con prima la sfilata delle macchine deld’Italia (che parte stamani con la tappa che inizia dal Belvedere) e poi le danze del corpo di ballo ufficiale del. Per il Viareggio gli appuntamenti dinon sono certo finiti qua. Oggi le zebre vanno infatti alla Spezia al porto dal presidente Giuliano Tomei. E poi sabato sera altracon cena ...

La festa del Viareggio per l’Eccellenza si snoderà lungo tutta la settimana con Appuntamenti da segnare in agenda per i tifosi. Dopo che domenica c’è stata una lunga maratona di delirio bianconero con l’invasione di campo, il tuffo in piscina al ...

