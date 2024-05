Fassino simbolo del Pd - Sorgi rivela | perché Schlein non ci mette la faccia

(Di giovedì 9 maggio 2024) La personalizzazione della campagna elettorale in uno scontro tra Giorgia Meloni ed Ellynon c'è. Forse non ci sarà neanche il confronto diretto in tv, ipotizza Marcellosulla Stampa di giovedì 9 maggio. L'editorialista fa notare che in queste elezioni europee "Fratelli d'Italia punta chiaramente sul 'brandì Giorgia (anche se localmente i faccioni dei candidati si riafno). E con uguale chiarezza sceglie come primo avversario il Pd", partito leader della sinistra "che ha come(evidente caduta di stile)beccato – in una vicenda ancora da chiarire – con una boccetta di profumo in tasca al duty free dell'aeroporto". Insomma, Pieroal posto dicome "volto" della campagna dem...afferma poi che il ...

Ho partecipato alla prima tappa del "BlaBlaCarl" di Carlo Calenda. Ecco com'è andata - Ho partecipato alla prima tappa del "BlaBlaCarl" di Carlo Calenda. Ecco com'è andata - Il leader di Azione, che si è ispirato per la sua campagna elettorale a una nota app che permette di condividere i viaggi in automobile, spiega a Today.it: "È un modo per imparare qualcosa" ...