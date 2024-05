(Di giovedì 9 maggio 2024)(Ancona), 9 maggio 2024 – Intensificati dai carabinieri forestali della provincia di Ancona i controlli inerenti al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti: trovata una discaricadel fiume. Otto i denunciati, numerose tonnellate di rifiuti di varia natura, anche pericolosi sequestrati. In particolare nella città della carta i militari hanno posto sotto sequestro un’area dove erano stati smaltiti illecitamente, all’interno di due capannoni di 750 metri quadrati di superficie e lungo la strada di accesso agli stessi, ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi per la maggior parte costituiti da materiali da demolizione, eternit, scarti di mobilio, contenitori plastici e autovetture fuori uso. Le indagini, portate avanti dai militari, hanno consentito dapprima di ...

Fabriano, discariche a cielo aperto sulle sponde del Giano: raffica di denunce - fabriano, discariche a cielo aperto sulle sponde del Giano: raffica di denunce - I carabinieri forestali hanno trovato diverse tonnellate di rifiuti anche pericolosi, tra cui eternit e denunciato otto persone. Abbandoni anche a Sassoferrato. Al lavoro anche l'Arpam ...

Matelica-Fabriano farcita di ex per il titolo regionale: due squadre dai destini comuni - Matelica-fabriano farcita di ex per il titolo regionale: due squadre dai destini comuni - PROMOZIONE - Annate simili, iniziate in sordina e continuate prepotentemente fino alla vittoria. Inoltre, l'ultimo precedente è targato addirittura Serie D L’ultima volta fu nel 2017/18 in Serie D. A ...