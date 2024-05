F1 - Ferrari | cambio di ruolo per Xavi Marco - non sarà più ingegnere di pista di Leclerc

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Scuderiaha annunciato undipers, che da lunedì 13 maggio nonpiùdidel monegasco Charless rimarrà tra le file del team di Maranello, ma in una nuova posizione non specificata. Il monegasco si interfaccerà invece con Bryan Bozzi, che sostituirà lo spagnolo. Il nuovodiha già lavorato concome suo performance engineer. Bozzi debutterà nel Gran Premio di Imola. SportFace.

BREAKING NEWS - Ferrari: Xavi Marcos cambia mansione - BREAKING NEWS - ferrari: Xavi Marcos cambia mansione - Con una scarna nota su X la ferrari comunica che Xavi Marcos, ingegnere di pista di Charles Leclerc verrà riallocato in altri ruoli. Ecco il dispaccio: “La Scuderia ferrari HP comunica che, a partire ...

Ferrari, un gioiello 12Cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - ferrari, un gioiello 12Cilindri. Un capolavoro fra innovazione e tradizione: 830 cv, sfiora i 350 km/h. C'è anche spider - Erano più di un migliaio. Clienti speciali e dealer privilegiati, sbarcati in Florida da tutto il mondo per il debutto in esclusiva, alla vigilia del GP di F1, dell'ultimo ...

Ferrari, quanto mi costi Ecco a quanto ammontano i tagliandi - ferrari, quanto mi costi Ecco a quanto ammontano i tagliandi - Se pensate di trovare l’affare giusto sul mercato dell’usato senza considerare i costi di gestione di una ferrari vi troverete in difficoltà.