Everywhere I go – Coincidenze d’amore - replica puntata in streaming del 9 maggio 2024 – Video Mediaset

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nuovo appuntamento con la soap turcaI go –disponibile sulla piattaformaInfinity. Nell’episodio di oggi – giovedì 9– Demir e Eylul partecipano ad una riunione con un cliente in una località fuori Istanbul. Durante il tragitto di ritorno, Eylul ha un attacco d’asma. Quando si riprende, tenta di baciare Demir, il quale si infuria e la lascia a piedi appena rientrati in città. Ilper rivedere la cinquantunesima

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore , che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata mercoledì 8 maggio 2024. La trama di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore complica ulteriormente le cose per Selin e ...

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore anticipazioni 8 maggio: Selin e Demir affogano in un mare di imprevisti - everywhere I Go - coincidenze d'amore anticipazioni 8 maggio: Selin e Demir affogano in un mare di imprevisti - Ecco le anticipazioni di everywhere I Go - coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata mercoledì 8 maggio 2024.

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore, tutto sulle puntate turche - everywhere I Go – coincidenze d’amore, tutto sulle puntate turche - everywhere I Go, tutto sulle puntate turche: la nuova romantic comedy turca è disponibile dal 1° marzo in italiano e sottotitolata in turco.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore anticipazioni 1° maggio: l'ex fidanzata di Demir arriva alla Artemim! - everywhere I Go - coincidenze d'amore anticipazioni 1° maggio: l'ex fidanzata di Demir arriva alla Artemim! - Ecco le anticipazioni di everywhere I Go - coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata mercoledì 1° maggio 2024.