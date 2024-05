Eurovision Song Contest 2024 stasera su Rai 2 | la scaletta della seconda serata del 9 maggio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tutto pronto per lasemifinale dell’, la kermesse canora europea trasmessa in diretta in primasu Rai2. Scopriamo insieme lacon l’ordine di uscita delle canzoni in gara.dove vederlo in tv: lasemifinale su Rai2 Giovedì 9dalle ore 21.00 appuntamento con lasemifinale dell’su Rai2. La 68esima edizione dell’quest’anno è approdata a ...