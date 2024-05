Europee24 Matteo Renzi in visita a Ventotene con Marietta Tidei e Gerardo Stefanelli VIDEO

(Di giovedì 9 maggio 2024)– “I soldi per il recupero borbonico di Santo Stefano ci sono, li ho messi io quando ho avuto l’onere di guidare il governo italiano. Ora Giorgia Meloni faccia solo una cosa: tenti di sburocratizzare un iter tecnico ed amministrativo per trasformare quel luogo di dolore e di sofferenza in una struttura di formare, L'articoloinconTemporeale Quotidiano.

Elezioni europee, voti per la prima volta Fai la tua domanda e partecipa al grande dibattito tra i candidati a Bruxelles - Elezioni europee, voti per la prima volta Fai la tua domanda e partecipa al grande dibattito tra i candidati a Bruxelles - L'iniziativa delle Conversazioni del Corriere per abbonati in vista delle elezioni europee: partecipa al dibattito tra i candidati alla guida della Commissione Ue ...

Elezioni europee 2024. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Elezioni europee 2024. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Sul sito del Pd c’è quello di cinque anni fa, FdI ha quello delle politiche ’22, la Lega e gli europeisti Renzi-Bonino niente, i Cinque stelle un manifesto ...

Elezioni, Salvini a Tradate con Bascialla per “Controvento” - Elezioni, Salvini a Tradate con Bascialla per “Controvento” - TRADATE - L'appuntamento è fissato per lunedì 6 maggio alle 21: matteo Salvini, segretario della Lega, sarà a Tradate per la presentazione del suo libro ...