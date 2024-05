Esercitazione NATO - la Marina Militare si prepara agli attacchi aerei | “Pronti a difendere i nostri mari”

«La retorica nucleare della Russia è pericolosa e irresponsabile. La Nato rimane vigile». La portavoce della Nato , Farah Dakhlallah, non ha usato mezzi termini per commentare l'ordine dato dal presidente russo, Vladimir Putin, di effettuare «a ...

"Forze nucleari sempre in allerta": la minaccia di Putin alla parata della Vittoria - "Forze nucleari sempre in allerta": la minaccia di Putin alla parata della Vittoria - Durante il suo discorso in occasione della parata militare del 9 maggioe forze nucleari strategiche russe sono "sempre" pronte per il combattimento ...

Russia, Stoltenberg: sull'atomica Putin è un incosciente. La visita del segretario Nato in Italia - Russia, Stoltenberg: sull'atomica Putin è un incosciente. La visita del segretario nato in Italia - Ma "Mosca sa che una guerra nucleare non può essere vinta". Il segretario generale in Italia incontra la premier Meloni: "Abbiamo discusso dell'aumento fino al 2% delle spese militari" ...