Eni è al fianco dei nuovi professionisti dell’energia - con i suoi Master

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Quelloè uno scenario complesso e in continua evoluzione, e necessita di persone capaci di affrontare, ogni giorno, nuove sfide, attraverso una formazione in grado di unire una forte conoscenza del settore e competenze specialistiche. Proprio per questo, Eni scende in campo con idel domani per accompagnarli in questo percorso d’avanguardia, guidandoli alla scoperta di tecnologie, materiali, innovazioni, e aiutarli a sviluppare una visione che sappia capire e decifrare il futuro. La Scuola Mattei e ilMEDEA La Scuola Mattei è la prima scuola di formazione post-universitaria in Italia, punto di riferimento per idel settore energetico; con ilMEDEA la Scuola Mattei offre dieci mesi di impegno in un ambiente ...