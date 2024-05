Energia - Pichetto | La trasformazione arricchirà il paese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Agire è una grande opportunità: laenergeticail”. Così, GilbertoFratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza, in occasione dell’evento “La Transizione Efficiente: nuove soluzioni per l’del futuro”, che si è tenuto oggi a Roma. “Siamo – ha sottolineato – di fronte a un cambiamento davanti al quale non possiamo restare