Emiliano Taranghelli - Candidato a Sindaco per il Comune di Bucine con la Lista Civica Sviluppo Comun - presenta i candidati

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – al consiglioale per le elezioni del prossimo 8 e 9 Giugno. “Competenza, rinnovamento, orientamento al futuro, amore per il proprio territorio e la voglia di amministrare nell’esclusivo interesse dei cittadini e della persona, sono le caratteristiche che acano la squadra di”, sottolinea. “La nostraè orientata a politiche amministrative che mettono al centro lo, sia economico che del benessere dei cittadini. Un’amministrazione che si pone allo stesso livello dei cittadini mettendo come elemento essenziale quello della democrazia, della partecipazione e della trasparenza. La partecipazione è posta tra i primi scopi del programma amministrativo, basato ...

