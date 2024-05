Elodie? Ecco cosa ha censurato Rai 1 | esplode il caso delle inquadrature spinte | Guarda

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rischia di scatenare un nuovoRai la censura sul décolleté diDi Patrizi al concerto-evento "Una, nessuna, centomila". L'artista romana si è esibita all'Arena di Verona in un emozionante duetto con Tananai: l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai centri che aiutano le donne vittime di violenza, ma oltre a brividi gli spettatori di Rai Uno che ha trasmesso le due serate presentate da Amadeus hanno notato un dettaglio riguardo alla regia televisiva che non ha mai mostratoDi Patrizi frontalmente o a figura intera. Colpa del vestito eccessivamente scollato? In molti sui social hanno commentato la sceltasostenendo che la Rai abbia voluto di proposito avere un atteggiamento ‘bacchettone‘ e bigotto. Altri ritengono che sia stata una scelta puramente tecnica. ...

