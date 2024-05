Elezioni comunali San Marzano sul Sarno M5S sostiene Margherita Oliva della lista ALMAmente

VERSO LE COMUNALI CASTEL VOLTURNO - Anastasia Petrella annuncia 18 nuovi candidati al consiglio comunale TUTTI I NOMI - VERSO LE comunali CASTEL VOLTURNO - Anastasia Petrella annuncia 18 nuovi candidati al consiglio comunale TUTTI I NOMI - 17:42:08 Anastasia Petrella annuncia ufficialmente nuovi candidati per la sua sfida elettorale. L’8 e 9 giugno si andrà al voto per il rinnovo del consiglio comunale di Castel Volturno ed hanno deciso ...

Space, ripartono i lavori: "Boom di prenotazioni" - Risolti i problemi burocratici: confermata l'apertura del locale il 2 giugno. "Un biglietto su quattro acquistato da pubblico straniero" ...

Emergenza roghi in Salento, nella notte in fiamme l'auto di consigliere comunale di Gallipoli - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza convoca un tavolo per affrontare (anche) questa emergenza che sembra non avere fine ...