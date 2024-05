Educazione motoria - il Tar boccia il ministero | Prevede risposte errate ai quiz del concorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Tribunale amministrativo della Regione Lazio rimanda ildell’Istruzione. La questione riguarda inelper titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’nella scuola primaria, dove sono state riscontratenei quesiti somministrati ai candidati. A finire sul banco d’accusa sono state tante delle domande che i 22.600 candidati si sono trovati davanti agli occhi. Un lavoro che i togati del Tar hanno affidato a degli esperti al fine di verificare se effettivamente vi fossero posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dal ricorrente fosse da ritenersi corretta o se ...