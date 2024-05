Dumfries Inter - il sacrificato di lusso di Marotta | c’è una sorpresa per il mercato in entrata

(Di giovedì 9 maggio 2024)al momento è il primo indiziato alla cessione in casa: l’esterno olandese è sacrificabile a cifre importantial momento è il primo indiziato alla cessione in casa: l’esterno olandese è sacrificabile a cifre importanti. Più precisamente tra i 25 e 30 milioni con il contratto in scadenza nel 2025. Ma i

Denzel Dumfries è uno dei big del l’Inter a rischio cessione in estate. I discorsi sul rinnovo di contratto potrebbero presto riaprirsi, ma il laterale rimane comunque in bilico. Individuato l’eventuale sostituto . ALTALENANTE ? l’Inter non ha ...

Denzel Dumfries è il campione d’Italia che in casa Inter potrebbe essere sacrificato per racimolare il tesoretto necessario al mercato in entrata. Inzaghi non lo ritiene un intoccabile . NON intoccabile ? L’obiettivo dell’Inter per la prossima ...

Dumfries il campione d’Italia non intoccabile: il prezzo dell’Inter - TS - dumfries il campione d’Italia non intoccabile: il prezzo dell’inter - TS - dumfries è il campione d'Italia che in casa inter potrebbe essere sacrificato per racimolare il tesoretto necessario al mercato in entrata ...

INTER - Se parte Dumfries occhi su Holm - inter - Se parte dumfries occhi su Holm - L'inter è ancora in attesa di conoscere quale sia il futuro di Denzel dumfries. L'olandese non ha ancora deciso se rinnovare o meno, tuttavia secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri starebbero ...

Dal Milan alla Juve: Sassuolo-Inter non è il primo ko clamoroso - Dal Milan alla Juve: Sassuolo-inter non è il primo ko clamoroso - In Serie A ha fatto parecchia notizia il ko dell'inter in casa del Sassuolo: i nerazzurri non nascondono alcuna cattiva coscienza ...