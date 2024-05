Due nemiche famosissime verso Ballando | l’idea geniale di Milly Carlucci

(Di giovedì 9 maggio 2024) Domani venerdì 10 maggio partirà il nuovo programma di, L’Acchiappatalenti, ma la conduttrice è già al lavoro alla nuova edizione dicon le Stelle. Pare cheabbia pensato di contattare duemolto famose, che sono finite anche in tribunale: Belen Rodriguez e Nina Moric. Le dueamatissime in lizza per la nuova edizione dicon le Stelle. Stando a quello che Alberto Dandolo ha scritto sul settimanale Oggi, Belen sarebbe già ad un passo dalla firma per, mentre con la Moric (che in passato ha mosso accuse pesanti contro la Rodriguez) per adesso sarebbero solo alle fasi iniziali: “L’instancabilesta lavorando anche alla formazione del cast della prossima edizione di ...

Ballando con le stelle, nel cast anche Nina Moric Nuova indiscrezione - Ballando con le stelle, nel cast anche Nina Moric Nuova indiscrezione - Nina Moric nel cast del talent show vip di Rai Uno Gli ultimi rumor Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela succosi retroscena ...

Barbara D’Urso in Rai-Fortementein.com - Barbara D’Urso in Rai-Fortementein.com - Per Barbara d’Urso si prospetta una nuova avventura, questa volta in Rai e frega da sotto il naso il programma in prima serata della collega.

Isola dei Famosi 2024. Ex di Ballando (nemico di Selvaggia Lucarelli) e due modelle sbarcano in Honduras - Isola dei Famosi 2024. Ex di Ballando (nemico di Selvaggia Lucarelli) e due modelle sbarcano in Honduras - Nuovi ingressi nell'Isola dei Famosi 2024 dopo i numerosi ritiri delle ultime settimane: ecco chi entrerà il prossimo 6 maggio.