Due culle neonatali per favorire la vicinanza fra il neonato e la sua mamma

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 9 maggio 2024 – Dueper il cosleeping (nex-to-me) sono state donate al reparto Rooming In dell'Ospedale di Arezzo. Una donazione importante che arriva dal Rotary Club Arezzo Est che ieri mattina ha consegnato le duealla dr.ssa Letizia Magi, direttrice UOSDlogia e Terapia intensiva neonatale e al dr. Ciro Sommella, direttore UOC Ostetricia e ginecologia ospedale di Arezzo. «Questa importante donazione è stata possibile grazie alla organizzazione di una lotteria e alla generosità dei molti soci – spiega il presidente del Rotary Club Arezzo Est Marco Montini -. Le nostre iniziative nascono dall’ascolto delle esigenze e dalla volontà di rispondere in modo fattivo ai bisogni che ci vengono segnalati. Quando si parla di bimbi, inoltre, siamo ancora piu sensibili». «Questa ...

