Dons - chi è il cantante della Lettonia all’Eurovision 2024

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nato Arturs Šingirejs,è un artista molto popolare in. La sua carriera è infatti lunghissima e conta sulla pubblicazione di 9 album. Hollow, brano con il quale si esibisce alla Malmö Arena, è il suo ultimo lavoro. Il brano porta la sua firma ma anche quella di Kate Northrop e Liam Geddes. Con questo brano, che ha rivisto al meglio in vistacalata eurovisiva di maggioha voluto invitare i suoi ascoltatori a essere forti, a superare gli ostacoli e le sfide alle quali siamo sottoposti ogni giorno. Sotto un certo punto di vista, il testo è anche autobiografico, proprio come ha tenuto a spiegare il. “In alcuni momentimia vita sono stato in posti e situazioni in cui c’era questo piccolissimo raggio di speranza al quale mi ...

