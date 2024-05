Dl superbonus - Brancaccio Ance | preoccupat - retroattività c’è

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (askanews) -“Lac’è. Vedremo quale sarà il testo, ma siamoi perchè si procede a botte di modifiche continue. Si continuano a cambiare regole su cui i cittadini e le imprese fanno affidamento”. Lo ha affermato la presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (), Federica, interpellata da Askanews sull’emendamento del governo al dl, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, volto ad introdurre l’obbligo di rateizzazione in dieci anni, anzichè quattro, dei crediti derivanti dal bonus. “Si è generato un equivoco dicendo che siccome la misura riguarda il 2024 lanon c’è. Non è così – ha spiegato-. Prendiamo ad esempio i condomini che non hanno ...