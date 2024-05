DisruptiveS - la startup che guida le Pmi verso l' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 9 maggio 2024)generativa, questa sconosciuta. Se ne parla ormai da un anno e mezzo, da quando ChatGPT ha acceso l’interesse sull’argomento, portando manager, studenti e semplici curiosi a chattare per vedere che effetto fa parlare con un software usando il linguaggio naturale. Ma tra chattare per farsi scrivere la tesina di scuola e usare l’IA per incrementare gli affari ce ne corre: molti hanno intuito che l’IA è uno strumento in grado di rivoluzionare il business ma sono spaesati di fronte all’offerta di diverse soluzioni e non sanno come applicarla in azienda. Questo è particolarmente vero per le piccole e medie imprese (PMI) che per il momento rimangono al palo nel cogliere le opportunità della nuova rivoluzione industriale. Sebbene la VI Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) condotta dall’INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle ...