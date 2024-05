Disney+ e Max uniscono le forze in America La ’streaming war’ ha bisogno di alleanze

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 9 maggio 2024)I limiti del mercato iniziano a palesarsi ma per i consumatori potrebbe non essere un male. Con la moltiplicazione delle offerte streaming, era inevitabile che l’utente, terminata la curiosità iniziale, dovesse compiere delle scelte tra piattaforme o procedere ad abbonamenti a mesi alterni. Se Netflix fa ancora la parte del leone, forte dei vantaggi del primo arrivato e non solo, il ‘resto del mondo’ ha scelto di allearsi per non soccombere nella guerra dello streaming. Non parliamo di pesci piccoli bensì di colossi quali The Walt Disney Company e Warner Bros. Discovery. Questa estate negli Stati Uniti sarà lanciato un nuovo bundle che riunisce, Hulu (che fa capo sempre al gruppo Disney), e MAX (dal 2026 in Italia). Con un solo abbonamento, ad un prezzo che dovrebbe essere vantaggioso, saranno disponibili i maggiori brand di ...