Dalla Porta è tornato È in vetta alla classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Non è forse più quel pilota che, dopo essersi laureato campione del mondo Moto3 nel 2019, dava l’impressione di poter approdare in MotoGp nel giro di un quadriennio: quel treno, salvo sorprese, è ormai passato. Ma non è nemmeno quell’onesto mestierante che soprattutto negli ultimi due anni in Moto2 era scivolato in una mediocrità che non gli è mai appartenuta. E dopo aver avuto l’umiltà di fare un passo indietro, Lorenzoa risvegliare l’entusiasmo dei tifosi. E finalmente, nonostante il quinto posto ottenuto in Portogallo pochi giorni fa nel secondo round del Campionato europeo Stock in sellaYamaha del GV Racing, èa guidare unamondiale: grazieprecedente vittoria ottenuta a Misano, è al comando ...