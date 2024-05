Crema di fragole | senza cottura - delicata e velocissima

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladiè un dessert leggerissimo che si prepara. In questo modo, la frutta non disperderà le sue virtù nutritive e faremo un pieno di vitamine e sali minerali. La vitamina C contenuta, infatti, si dissolve completamente con il calore… certo, rimane il gusto, ma non i benefici. Con questa ricetta, invece, conserveremo ogni proprietà e ci godremo la loro estrema golosità! Si prepara in pochissimi minuti, ma dovremo lasciare macerare lenello zucchero e nel limone per un’ora almeno, prima di iniziare. Non ha bisogno, però, di rassodarsi in frigorifero. È ideale a merenda o a colazione, per una coccola al palato. Piacerà tanto anche ai bambini e noi sapremo di offrire loro un dessert sano e genuino. Ricordiamoci di setacciare bene la ricotta prima di servircene, perché ...