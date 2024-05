Corruzione | Malan - ‘Liguria? Rispettiamo magistrati ma processo non è condanna’

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Noiil lavoro della magistratura. Siccome ilnon è la condanna, ma è ildal quale si può essere assolti. Senza contare che non c’è neanche un rinvio a giudizio. Noiil lavoro della magistratura che per adesso ha preso delle misure cautelari”. Lo ha detto Lucio, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, parlando dell’inchiesta in Liguria ai microfoni di Agorà Rai Tre. L'articolo CalcioWeb.

