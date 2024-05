Controlli a Caivano - identificate centosette persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) e controllati cinquantotto veicoli di cui uno sottoposto a fermo gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio all'interno del "Parco Verde" di. Nel corso del servizio sono state107, controllati 58 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate due violazioni del Codice della Strada; infine, gli operatori hanno sanzionato amministrativamente una persona per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.