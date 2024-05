Consorzio pubblico per reindustrializzare ex Gkn | il piano del Collettivo di fabbrica al rilancio produttivo

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’idea di unperla ex Gkn di Campi Bisenzio, ora Qf in liquidazione, potrebbe restare un miraggio. E con esso le intere aspirazioni di ripartenza della. Tuttavia gli operai deldialci credono tanto che ieri hanno presentato il loroall’università di Firenze. Se le istituzioni dovessero dare una mano, è il ragionamento di fondo, già in estate sarebbe possibile un closing per i macchinari, entro un anno partirebbe poi la produzione vera e propria con 136 posti di lavoro e 50 milioni di gettito per l’erario in 10 anni. A garantire questo giro d’affari cinque direttrici di produzione: pannelli fotovoltaici personalizzabili, la loro ...

