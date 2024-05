Come ricaricare rapidamente uno smartphone Android

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di giovedì 9 maggio 2024) Vuoi dei consigli su ? Ok, allora senza girarci troppo intorno andiamo a descrivere alcuni suggerimenti che possono esserti utili peral meglio e più velocemnte il tuo. Ricaricaveloce: spegnere il telefono Può sembrare la soluzione più ovvia, ma è anche la più efficace: spegnere il telefono quando si mette in ricarica. Si tratta di un semplice trucco perché permette di azzerare le attività che loesegue quando è acceso e consumano batteria, rallentando così i tempi di ricarica. Spegnendo il dispositivo quindi si velocizza la ricarica e si potrà tornare a utilizzarlo presto. Se invece non si può rinunciare all’utilizzo, non resta che passare al prossimo ...