ClioMakeUp e la blefaroplastica | Non sono diventata come le altre - non si nota la differenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 9 maggio 2024) Clio Zammatteo, alias, parla oggi in un’intervista a Repubblica diuna star dei social network: «Finito il liceo miiscritta a un corso in video design a Milano dove ho conosciuto mio marito, Claudio Midolo. Non ero un genio del video editing, ma mi ero accorta che mi divertiva truccare i miei compagni di corso per i videoclip. Così tre mesi dopo la laurea ci siamo trasferiti a New York, dove ho frequentato una scuola per truccatori e ho aperto il canale su YouTube». Ma la cosa èseria «verso il 2014, quando abbiamo aperto il blog. Ma fino al lancio della mia linea cosmetica nel 2017 non sapevo se sarebbe durata, sui social c’erano tante meteore». La perdita di peso Parla anche del suo video in lacrime di qualche mese fa: «Questioni troppo personali per ...