Cinque stelle sfortunate snobbate nella lista dei giocatori della stagione della Premier League

2024-05-09 12:04:18 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Otto giocatori sono stati nominati per il premio Giovane Giocatore della Stagione della Premier League 2023-24. Il riconoscimento – aperto ai giocatori che avevano 23 ...

Il PSV Eindhoven è campione d`Olanda per la venticinquesima volta nella sua storia. Una stagione dominata dall`inizio alla fine quella della...

Il momento di ridere, o meglio, di non ridere è arrivato. LOL 4 è tra noi, e no, nonostante la coincidenza suggerita dal calendario non si tratta di un pesce d'aprile: la fortunata serie che testa la resistenza alla risata dei comici più famosi ...