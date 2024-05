Cina | BMW Brilliance produce 6 milionesimo veicolo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2024) Shenyang, 09 mag – (Xinhua) – Una BMW i5 elettrica ieri e’ uscita dalla catena di montaggio a Shenyang, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Liaoning, segnando la 6 milionesima auto prodotta dalla joint venture del BMW Group in, la BMWAutomotive (BBA). Questo risultato e’ stato raggiunto solo 15 mesi dopo la produzione della 5 milionesima auto della joint venture. La casa automobilistica tedesca ha annunciato in aprile un ulteriore investimento di 20 miliardi di yuan (circa 2,8 miliardi di dollari) nella base produttiva di Shenyang. BMW Group ha dichiarato che l’investimento sara’ utilizzato per migliorare e innovare lo stabilimento di Dadong della BBA, fondato nel 2003. Nel 2023, la casa automobilistica ha consegnato un totale di oltre 820.000 veicoli BMW e MINI al mercato cinese, pari a ...